Дайджест газеты "Ведомости" от 1 марта 2019 года

КРЕМЛЬ БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬ ГУБЕРНАТОРОВ ПО КАЧЕСТВУ ДОРОГ
РУКОВОДИТЕЛЯМ НЕКОТОРЫХ РЕГИОНОВ ПРЕДСТОИТ КАРДИНАЛЬНО УЛУЧШИТЬ СОСТОЯНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
"Ведомости" выяснили, как губернаторы будут выполнять наказ Владимира Путина по ремонту дорог, и в каких регионах к концу 2024 г. будут лучшие трассы. Главам регионов придется лично отвечать за ремонт. Некоторым предстоит улучшить качество региональных дорог в разы.
ВАДИМ МОШКОВИЧ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ АКТИВЫ "БУКЕТА"
НА ЗЕМЛЯХ ГРУППЫ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ОКОЛО 2 МЛН КВ. М НЕДВИЖИМОСТИ
Девелоперский портфель группы компаний "Букет" может перейти структурам "Русагро" Вадима Мошковича, рассказал "Ведомостям" один из партнеров бывшего члена Совета Федерации. В конце прошлого года "Русагро" приобрела права требования по кредитам Россельхозбанка почти на 35 млрд руб. к холдингу "Солнечные продукты", входящему в "Букет". Обеспечением по кредитам Россельхозбанка, по словам собеседников "Ведомостей", помимо масложировых активов выступают еще и девелоперские проекты "Букета".
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