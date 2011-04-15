Дайджест газеты "Коммерсант" от 1 марта 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 1 марта 2019 года.



ПОВАРА НЕ ПРИЗНАЛИ БОЕВЫМ

ОТКЛОНЕН ИСК СПЕЦИАЛИСТА, ДВА ГОДА ОБСЛУЖИВАВШЕГО ВОЕННЫХ В СИРИИ



Как стало известно "Ъ", в присвоении статуса ветерана боевых действий Минобороны, а вслед за ним и суды отказывают не только некоторым военнослужащим, но и гражданским специалистам, обеспечивавшим боевые действия в Сирии. Житель Оренбургской области Сергей Сотников, в 2015-2017 годах четыре раза побывавший в командировках в горячей точке, где он кормил летчиков, бомбивших боевиков, не смог доказать свое право на ветеранский статус и связанные с ним льготы, хотя и был отмечен благодарностью президента Владимира Путина.





У АЛЕКСАНДРА ШЕСТУНА АРЕСТОВАЛИ ВСЕ, ЧТО ДВИЖЕТСЯ

ИСК ОБ ИЗЪЯТИИ ЕГО ИМУЩЕСТВА ДОПОЛНЕН СНЕГОХОДАМИ, ТРАКТОРАМИ И КАТЕРАМИ





Как стало известно "Ъ", Красногорский городской суд Московской области наложил арест на обнаруженное у бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна и его доверенных лиц имущество. Его общая стоимость составляет более 10,5 млрд руб. Совсем недавно в этот список попали несколько снегоходов, квадроциклов и пара катеров, а также более 50 га земли. В ближайшее время все тот же Красногорский суд рассмотрит иск Генпрокуратуры об обращении имущества фигурантов уголовного дела в доход государства.





ХАКЕРЫ ЗАНЯЛИСЬ ТОРГОВЛЕЙ

РОССИЙСКИЕ КОМПЬЮТЕРЫ СТАЛИ ИСТОЧНИКОМ КИБЕРАТАК НА РИТЕЙЛЕРОВ



Отрасль ритейла наиболее подвержена кибератакам, цель которых получить доступ к учетным данным пользователей, говорится в исследовании американской Akamai. Россия стала одним из ключевых источников таких атак в мире, хотя как раз российский ритейл атакуют не слишком часто. Получив доступ к данным пользователей, злоумышленники делают покупки за их счет и используют бонусные баллы в системах лояльности.





НОВАТЭКУ СЛИШКОМ МЕЛКО В ОБСКОЙ ГУБЕ

КОМПАНИЯ ПРОСИТ ПРЕЗИДЕНТА О СРОЧНОМ ДНОУГЛУБЛЕНИИ



Правительство в срочном порядке изыскивает 4 млрд руб. на проведение дноуглубления в Обской губе для терминала "Утренний", откуда должен отгружаться сжиженный газ с будущего проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ 2". По данным "Ъ", глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон в конце февраля просил Владимира Путина о выделении этих средств, а также 8 млрд руб. на расширение канала к порту Сабетта. Работы нужно начать уже летом, в противном случае НОВАТЭК может не успеть запустить "Арктик СПГ 2" в конце 2022 года. По словам собеседников "Ъ", деньги должны быть найдены раньше майских бюджетных корректировок.





ВЭБ.РФ УХОДИТ ИЗ КОММУНЫ

ГОСКОРПОРАЦИЯ ПОТЕРЯЛА ИНТЕРЕС К ЦЕНТРУ БЛОКЧЕЙНА



ВЭБ.РФ выходит из совместного с МИСиС проекта блокчейн-коммуны, запущенного на пике интереса к этой технологии в декабре 2017 года. По информации "Ъ", решение связано с отсутствием у проекта конкретных результатов и сменой приоритетов самой госкорпорации. В дальнейшем проектом может заинтересоваться Минпромторг, полагают источники "Ъ".





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 01.03.2019