ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 1 марта, в размере 74.9691 руб. против 74.8249 руб. на 28 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



28.02.19 - 74.8249 руб.

27.02.19 - 74.4898 руб.

26.02.19 - 74.0876 руб.

23.02.19 - 74.3332 руб.

22.02.19 - 74.2963 руб.







"AK&M" от 28.02.2019