Ипотечный портфель в РФ вырос на 23.8% до 6.5 трлн руб., ЦБ

Совокупная задолженность по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) к 1 февраля 2019 года достигла 6.5 трлн руб., увеличившись на 23.8% по сравнению с аналогичной датой предыдущего года. При этом доля просроченной задолженности по ИЖК снизилась с 1.3 до 1.1%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Банка России.



В январе 2019 года объем выдачи ИЖК вырос на 12.7% в годовом исчислении. За месяц выдано 78.2 тыс. ипотечных жилищных кредитов на 167 млрд руб.



Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях в январе 2019 года изменилась незначительно по сравнению с декабрьским уровнем и составила 9.87%. Кредитование в иностранной валюте в январе не проводилось.





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