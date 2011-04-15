Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

01/03/2019
11:44

Ипотечный портфель в РФ вырос на 23.8% до 6.5 трлн руб., ЦБ

Совокупная задолженность по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) к 1 февраля 2019 года достигла 6.5 трлн руб., увеличившись на 23.8% по сравнению с аналогичной датой предыдущего года. При этом доля просроченной задолженности по ИЖК снизилась с 1.3 до 1.1%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Банка России.

В январе 2019 года объем выдачи ИЖК вырос на 12.7% в годовом исчислении. За месяц выдано 78.2 тыс. ипотечных жилищных кредитов на 167 млрд руб.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях в январе 2019 года изменилась незначительно по сравнению с декабрьским уровнем и составила 9.87%. Кредитование в иностранной валюте в январе не проводилось.


AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100