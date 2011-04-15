Ситуация на фондовых площадках осталась умеренно-негативной

Ситуация на фондовых площадках в четверг осталась умеренно-негативной. Отсутствие результатов переговоров лидеров США и Северной Кореи инвесторов волновало не сильно, хотя отсутствие критики и даже слова умеренного одобрения со стороны представителей обеих партий в США Д.Трамп может занести себе в актив. Об этом говорится в обзоре РФПИ.



Довольно неплохими оказались и данные по ВВП США за 4К18 (рост на 2.6% за квартал в годовом выражении против ожидаемых 2.2%), что для рынка акций может служить фактором краткосрочной поддержки.



Наконец, один из высокопоставленных представителей американской делегации (Ларри Кудлоу) вчера заявил, что США и Китай находятся на пороге "исторических" договоренностей по торговле, если конечно они будут одобрены на самом высоком политическом уровне. Однако всего этого хватило только на то, чтобы сократить масштабы снижения американских фондовых индексов. Сегодня азиатские площадки растут после публикации более высоких, чем ожидалось, данных о деловой активности в промышленности Китая. Нефть также резко повышается сегодня утром.



Небольшое ослабление рубля в четверг (-0.2% к USD) позволило ему расположиться в середине рейтинга ЕМ валют. Волатильность в рубле продолжила снижаться вместе с объемами торгов, чему способствовали и стагнирующие цены на нефть около US$66/брл. Новостной поток в рубле практически отсутствовал, все изменения определялись лишь внешними площадками. Небольшой рост цен на рынке ОФЗ, видимо, не сопровождается какой-то существенной активностью со стороны нерезидентов, что также сдерживает колебания рубля.



Аналитики отмечают комментарии представителей ЦБ о возможности понижения прогноза по инфляции на 2019 год в связи с ее более умеренным, чем ожидалось, ростом. Это, в свою очередь, может позволить ЦБ предпринять первые шаги по нормализации денежно-кредитной политики (возврат ключевой ставки в диапазон 6-7%) уже в конце текущего года.



Потенциально этот шаг повышает привлекательность ОФЗ, однако на более коротком горизонте сохраняются риски новых ограничений со стороны США, что для краткосрочных позиций инвесторов имеет большее значение. Сегодня рост цен на нефть может вернуть курс российской валюты ближе к 65.50/USD.







"AK&M" от 01.03.2019