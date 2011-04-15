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01/03/2019
10:56

Валюты большинства развивающихся стран теряли позиции

Вчера валюты большинства развивающихся стран теряли позиции на фоне опубликованных данных по ВВП в США, которые сумели превзойти рыночные ожидания. Однако, российский рубль зафиксировал наименьшие потери, ослабнув лишь на 0.2% против доллара (65.9) против лидера падений - южноафриканского ранда (-1.1%). Об этом говорится в обзоре Росбанка.

Одновременно с этим пара EUR/USD хоть и демонстрировала высокую волатильность в течение торговой сессии, достигая пика у отметки 1.142, завершила торговый день без изменений под давлением оптимизма на американском рынке (1.137).

Валютные стратеги SG полагают, что на горизонте 2019 года у валют развивающихся стран потенциал дальнейшего укрепления ограничен. Несмотря на очевидные причины для позитива - мягкая риторика ФРС и ЕЦБ и прогресс в торговых переговорах между США и Китаем - валюты развивающихся стран не демонстрируют ралли.

Сдерживающим фактором выступает завершение фазы формирования коротких спекулятивных позиций на фоне ожиданий глобального замедления экономического роста, а также рост привлекательности долларовых депозитов. На этом фоне прогнозы аналитиков SG по валютам развивающихся стран в большинстве своем смотрят в сторону поступательного ослабления.


"AK&M" от 01.03.2019
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