ВВП РФ в I квартале может составить 1-1.5%, ЦБ

Годовой прирост ВВП в I квартале 2019 года может составить 1-1.5%, по итогам года - 1.2-1.7%. Индикаторы деловой активности в январе в целом соответствовали ожиданиям Банка России, отмечается в материалах ЦБ.



Объём промышленного производства сохранился на уровне предыдущего месяца. Увеличение инвестиционного спроса в январе удовлетворялось в основном за счёт импорта. Годовые темпы роста оборота розничной торговли ожидаемо замедлились, что связано, в том числе с повышением НДС.



Физический объём ВВП России в 2018 году увеличился на 2.3%, что оказалось несколько выше прогноза Банка России (1.5-2%) и уровня, соответствующего долгосрочному потенциалу экономики. Это во многом вызвано действием временных факторов, в том числе завершением ряда крупных инфраструктурных проектов.



При этом вклад сельского хозяйства в рост экономики, в отличие от предыдущих периодов, в 2018 году оказался отрицательным. На это повлияли более низкий урожай зерновых и замедление темпа роста выпуска продукции животноводства (прежде всего мяса птицы и яиц), в основном из-за насыщения внутреннего рынка, а также неблагоприятной эпизоотической ситуации в ряде регионов.





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