Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

01/03/2019
12:47

ВВП РФ в I квартале может составить 1-1.5%, ЦБ

Годовой прирост ВВП в I квартале 2019 года может составить 1-1.5%, по итогам года - 1.2-1.7%. Индикаторы деловой активности в январе в целом соответствовали ожиданиям Банка России, отмечается в материалах ЦБ.

Объём промышленного производства сохранился на уровне предыдущего месяца. Увеличение инвестиционного спроса в январе удовлетворялось в основном за счёт импорта. Годовые темпы роста оборота розничной торговли ожидаемо замедлились, что связано, в том числе с повышением НДС.

Физический объём ВВП России в 2018 году увеличился на 2.3%, что оказалось несколько выше прогноза Банка России (1.5-2%) и уровня, соответствующего долгосрочному потенциалу экономики. Это во многом вызвано действием временных факторов, в том числе завершением ряда крупных инфраструктурных проектов.

При этом вклад сельского хозяйства в рост экономики, в отличие от предыдущих периодов, в 2018 году оказался отрицательным. На это повлияли более низкий урожай зерновых и замедление темпа роста выпуска продукции животноводства (прежде всего мяса птицы и яиц), в основном из-за насыщения внутреннего рынка, а также неблагоприятной эпизоотической ситуации в ряде регионов.


AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100