ЦБ РФ установил официальный курс евро на 2 марта в размере 74.8048 руб. против 74.9691 руб. на 1 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



01.03.19 - 74.9691 руб.

28.02.19 - 74.8249 руб.

27.02.19 - 74.4898 руб.

26.02.19 - 74.0876 руб.

23.02.19 - 74.3332 руб.







"AK&M" от 01.03.2019