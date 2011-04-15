Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

01/03/2019
12:52

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 2 марта

Банк России установил на 2 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 46.6691
1 Азербайджанский манат 38.7943
100 Армянских драмов 13.4370
1 Белорусский рубль 30.7918
1 Болгарский лев 38.2065
1 Бразильский реал 17.5459
100 Венгерских форинтов 23.6573
1000 Вон Республики Корея 58.4940
10 Гонконгских долларов 83.8529
1 Датская крона 10.0170
1 Доллар США 65.8145
1 Евро 74.8048
100 Индийских рупий 92.7226
100 Казахстанских тенге 17.4398
1 Канадский доллар 50.0910
100 Киргизских сомов 94.4389
10 Китайских юаней 98.1134
10 Молдавских леев 38.3982
1 Новый туркменский манат 18.8310
10 Норвежских крон 76.8233
1 Польский злотый 17.3630
1 Румынский лей 15.7696
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.0074
1 Сингапурский доллар 48.6470
10 Таджикских сомони 69.7306
1 Турецкая лира 12.2933
10000 Узбекских сумов 78.3212
10 Украинских гривен 24.4891
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.1581
10 Чешских крон 29.1666
10 Шведских крон 71.1254
1 Швейцарский франк 65.7948
10 Южноафриканских рэндов 46.6505
100 Японских иен 58.8128

"AK&M" от 01.03.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100