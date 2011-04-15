Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 2 марта

Банк России установил на 2 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.6691

1 Азербайджанский манат 38.7943

100 Армянских драмов 13.4370

1 Белорусский рубль 30.7918

1 Болгарский лев 38.2065

1 Бразильский реал 17.5459

100 Венгерских форинтов 23.6573

1000 Вон Республики Корея 58.4940

10 Гонконгских долларов 83.8529

1 Датская крона 10.0170

1 Доллар США 65.8145

1 Евро 74.8048

100 Индийских рупий 92.7226

100 Казахстанских тенге 17.4398

1 Канадский доллар 50.0910

100 Киргизских сомов 94.4389

10 Китайских юаней 98.1134

10 Молдавских леев 38.3982

1 Новый туркменский манат 18.8310

10 Норвежских крон 76.8233

1 Польский злотый 17.3630

1 Румынский лей 15.7696

1 СДР (специальные

права заимствования) 92.0074

1 Сингапурский доллар 48.6470

10 Таджикских сомони 69.7306

1 Турецкая лира 12.2933

10000 Узбекских сумов 78.3212

10 Украинских гривен 24.4891

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.1581

10 Чешских крон 29.1666

10 Шведских крон 71.1254

1 Швейцарский франк 65.7948

10 Южноафриканских рэндов 46.6505

100 Японских иен 58.8128

"AK&M" от 01.03.2019