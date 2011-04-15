Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 2 марта

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Банк России установил на 2 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.6691
1 Азербайджанский манат 38.7943
100 Армянских драмов 13.4370
1 Белорусский рубль 30.7918
1 Болгарский лев 38.2065
1 Бразильский реал 17.5459
100 Венгерских форинтов 23.6573
1000 Вон Республики Корея 58.4940
10 Гонконгских долларов 83.8529
1 Датская крона 10.0170
1 Доллар США 65.8145
1 Евро 74.8048
100 Индийских рупий 92.7226
100 Казахстанских тенге 17.4398
1 Канадский доллар 50.0910
100 Киргизских сомов 94.4389
10 Китайских юаней 98.1134
10 Молдавских леев 38.3982
1 Новый туркменский манат 18.8310
10 Норвежских крон 76.8233
1 Польский злотый 17.3630
1 Румынский лей 15.7696
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.0074
1 Сингапурский доллар 48.6470
10 Таджикских сомони 69.7306
1 Турецкая лира 12.2933
10000 Узбекских сумов 78.3212
10 Украинских гривен 24.4891
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.1581
10 Чешских крон 29.1666
10 Шведских крон 71.1254
1 Швейцарский франк 65.7948
10 Южноафриканских рэндов 46.6505
100 Японских иен 58.8128
"AK&M" от 01.03.2019