В Новой Москве построят 140 км дорог за три года, В.Жидкин

В Новой Москве построят 140 км дорог за три года. Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"За три ближайших года планируем сдать ещё 140 км", - сказал В.Жидкин.



Он отметил, что за шесть с лишним лет в ТиНАО введено более 170 км дорог, свыше 100 км строится и 170 км проектируется.



"В прошлом году также обновили 112 км подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам. На этот год запланирован ремонт ещё более 70 км дорог к СНТ", - добавил глава Департамента.



По его словам, появление новых трасс позволило запустить новые автобусные маршруты в конце прошлого года.



"ТиНАО обслуживают 159 маршрутов городского транспорта, 13 из них запустили в четвертом квартале прошлого года. Всего 915 автобусов курсируют на маршрутах", - подытожил В.Жидкин.





"AK&M" от 01.03.2019