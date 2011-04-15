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01/03/2019
12:59

В Новой Москве построят 140 км дорог за три года, В.Жидкин

В Новой Москве построят 140 км дорог за три года. Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"За три ближайших года планируем сдать ещё 140 км", - сказал В.Жидкин.

Он отметил, что за шесть с лишним лет в ТиНАО введено более 170 км дорог, свыше 100 км строится и 170 км проектируется.

"В прошлом году также обновили 112 км подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам. На этот год запланирован ремонт ещё более 70 км дорог к СНТ", - добавил глава Департамента.

По его словам, появление новых трасс позволило запустить новые автобусные маршруты в конце прошлого года.

"ТиНАО обслуживают 159 маршрутов городского транспорта, 13 из них запустили в четвертом квартале прошлого года. Всего 915 автобусов курсируют на маршрутах", - подытожил В.Жидкин.


"AK&M" от 01.03.2019
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