Банк России на 2 марта понизил курс евро к рублю более чем на 16 копеек до 74.8048 руб., курс доллара США - более чем на 7 копеек до 65.8145 руб.

Банк России на 2 марта понизил официальный курс евро к рублю более чем на 16 копеек до 74.8048 руб. с 74.9691 руб., курс доллара США - более чем на 7 копеек до 65.8145 руб. с 65.8895 руб. 1 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 2 марта уменьшилась более чем на 11 копеек (-0.16%) до 69.8602 руб. с 69.9753 руб. 1 марта.







"AK&M" от 01.03.2019