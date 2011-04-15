Банк России на 2 марта понизил курс евро к рублю более чем на 16 копеек до 74.8048 руб., курс доллара США - более чем на 7 копеек до 65.8145 руб.

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России на 2 марта понизил официальный курс евро к рублю более чем на 16 копеек до 74.8048 руб. с 74.9691 руб., курс доллара США - более чем на 7 копеек до 65.8145 руб. с 65.8895 руб. 1 марта.
Стоимость бивалютной корзины на 2 марта уменьшилась более чем на 11 копеек (-0.16%) до 69.8602 руб. с 69.9753 руб. 1 марта.
"AK&M" от 01.03.2019