Особые экономические зоны не справились с задачей развития экспорта, заявляет Счётная палата

Особые экономические зоны так и не стали двигателем российского экспорта. К такому выводу пришла Счётная палата после анализа потоков ввозимых и вывозимых товаров резидентов ОЭЗ, говорится в сообщении контрольного ведомства.



"На внешние рынки товары практически не выходят, а остаются на территории ЕАЭС. В 2013-2016 годах стоимостной объем продукции, направленной на экспорт, не превысил 8%", - заявил на Коллегии аудитор Сергей Штогрин.



Всего в 2013-2017 годах резиденты ввезли на территории ОЭЗ товары таможенной стоимостью 94.3 млрд руб., а вывезли после завершения процедуры свободной таможенной зоны - на 44.6 млрд руб.



В 2013-2014 годах - на этапе активного строительства промышленных объектов - преобладал ввоз оборудования (82.9%) и строительных материалов (16.1%), затем долю последних заместило сырье для производства (15.1%). С территории ОЭЗ компании-резиденты в основном вывозили продукты переработки: стекловолокно, шины, продукты фармакологии и сборочного производства.



В 2013-2016 годах наиболее востребованной резидентами таможенной процедурой был реимпорт - другими словами, ввоз переработанной на территории ОЭЗ продукции в страны Таможенного союза без уплаты таможенных пошлин. За этот период компании-резиденты ОЭЗ сэкономили на платежах свыше 27 млрд руб. Пик активности резидентов пришелся на 2016 год, когда общая сумма вывоза из ОЭЗ превысила 16.5 млрд руб.



В целом популярность реимпорта в 2013-2016 годах была обусловлена юридическим статусом товаров. До 1 января 2017 года продукция, которую произвели на территории ОЭЗ из иностранных компонентов, могла признаваться товаром Таможенного союза и быть ввезена на его территорию без уплаты таможенных пошлин, налогов.



С 2017 года резиденты практически перестали использовать таможенную процедуру реимпорта, так как теперь под нее попадают лишь товары, полностью изготовленные из продукции Евразийского экономического союза или оставшиеся в неизменном виде.



На этом фоне Счётная палата отметила резкий спад деловой активности резидентов - в 2017 году ввоз продукции на территории ОЭЗ и вывоз товаров после переработки сократился более чем в 2 раза. "Это говорит о том, что резиденты, по сути, использовали режим реимпорта, чтобы минимизировать свои налоговые обязательства, а не для производства конкурентных товаров и вывоза их на экспорт", - заключил аудитор.



Счётная палата полагает, что выбранный Правительством инструментарий для стимулирования экспорта российской продукции из ОЭЗ неэффективен и предлагает рассмотреть возможность внедрения других мер. "Мы увлеклись созданием льготных режимов, которые в итоге ничего не приносят, не выполняют ту целевую задачу, ради которой создаются", - подвёл итог обсуждения председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.



"AK&M" от 01.03.2019