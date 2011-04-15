ЦБ аннулировал у Жилстройбанка лицензию на осуществление банковских операций

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ЦБ аннулировал у АО КБ "Жилстройбанк" (Москва) лицензию на осуществление банковских операций. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Лицензия аннулирована в связи с решением единственного акционера кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.
Исходя из представленных в Банк России отчётных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
В Жилстройбанк будет назначен ликвидатор. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.
Жилстройбанк по величине активов на 1 февраля 2019 года занимал 456-е место в банковской системе РФ.
"AK&M" от 01.03.2019