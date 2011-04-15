Россияне стали чаще оплачивать товары и услуги банковскими картами

Российские пользователи банковских карт стали чаще использовать их для оплаты товаров и услуг, тогда как снятие наличных в банкоматах пошло на спад. Об этом говорится в сообщении ВЦИОМ.



Подавляющее большинство респондентов (87%) отметили, что за последние 4-5 лет стали чаще расплачиваться банковскими картами.



Три четверти опрошенных (75%) сообщили, что скорее расплатятся картой, если при себе есть и наличные, и карта. Этот выбор обусловлен удобством расчетов картой (81%) и возможностью получения бонусов от банка (70%).



Чаще всего респонденты выбирают карту для оплаты товаров и услуг в Интернет-магазинах (92%) и в магазинах электроники (88%). Еще 84% участников опроса используют карту при оплате покупок в мебельных магазинах, а 82% - в магазинах одежды и обуви. Для оплаты налогов и штрафов карту применяют 81% опрошенных, для оплаты коммунальных услуг - 80%. В продуктовых магазинах карту используют 79% опрошенных, столько же (79%) оплачивают картой авиа и ж/д билеты. Три четверти (76%) респондентов оплачивают картами косметику и бытовую химию, 73% - номера в гостиницах, 72% - топливо на заправках.





"AK&M" от 01.03.2019