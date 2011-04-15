Активное снижение развивающихся валют сдерживает рост рубля, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.



Сегодня пара USD/RUB стартовала на отрицательной территории, приблизившись к минимуму предыдущей сессии, но затем сократила потери, демонстрируя сейчас небольшое снижение. Пара EUR/RUB в пятницу также открылась вниз, обновив вчерашний минимум, после чего перешла к консолидации, неся умеренные потери.



Предыдущую сессию рубль завершил вблизи дневного минимума, находясь под давлением нисходящей динамики валют развивающихся стран. Некоторые из них сегодня ускорили снижение, в частности южноафриканский ранд, турецкая лира и индонезийская рупия в последние сессии лидируют по потерям среди ключевых валют EM. Однако в целом данные движение пока не выходят за рамки сформированного во второй половине февраля диапазона.



Давление на развивающиеся валюты оказывает возобновившийся активный рост доллара. Тем не менее, в целом сегодня глобальные рисковые активы демонстрируют позитивную динамику. Этому способствует свежая экономическая статистика из Китая. Опубликованный сегодня индекс деловой активности в производственном секторе страны за март превысил ожидания, что нивелировало эффект от вышедших вчера негативных февральских данных по китайской экономике.



Российский долговой рынок вчера сумел переломить негативную тенденцию: индекс гособлигаций RGBI оттолкнулся от двухнедельного минимума, закрывшись в плюсе, и сегодня продолжил повышаться.



Утром нефтяные цены активно росли, однако сразу после открытия российской сессии перешли к быстрому снижению, растеряв к текущему моменту почти все дневные достижения. Сейчас котировки Brent находятся около отметки $66.4, демонстрируя небольшое повышение.



Росту нефтяных цен способствовали позитивные данные по китайской экономике. Кроме того, поддержку котировкам оказала информация о том, что экспорт нефти из Венесуэлы после начала действия американских санкций упал на 40%. Однако ускорившийся рост доллара оказал существенное давление на нефтяные котировки.



Вчера во второй половине наших торгов американская валюта развернулась вверх, перейдя к поступательному росту. Сегодня восходящая динамика продолжилась, и в данный момент индекс доллара прибавляет 0.15% около отметки 96.4 п.



Перелом негативной тенденции в долларе был вызван тем, что вышедшие вчера данные по ВВП США за IV квартал и его инфляционной компоненте превысили ожидания, что снижает вероятность продления паузы в ужесточении монетарной политики. Сегодня повлиять на мировые рынки может блок статистики по американской экономике, публикуемой в 16:30, 17:45 и 18:00 МСК.



Европейская валюта вчера во второй половине российской сессии продемонстрировала резкий нисходящий импульс и сегодня продолжила снижаться. Сейчас пара EUR/USD торгуется в небольшом минусе около отметки 1.136. Повлиять на динамику евро могут публикуемые в 13:00 МСК данные по экономике ЕС.



"AK&M" от 01.03.2019