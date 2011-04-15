Средняя цена нефти Urals в январе-феврале составила $61.76 за баррель

Средняя цена нефти Urals в январе-феврале 2019 года составила $61.76 за баррель, говорится в сообщении Минфина.



В 2018 году средняя цена на Urals в январе-феврале достигла $65.99 за баррель.



Средняя цена в феврале 2019 года сложилась в размере $63.85 за баррель, в феврале 2018 года - $63.27 за баррель.







"AK&M" от 01.03.2019