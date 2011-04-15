Локо-Банк выходит из состава акционеров международного инвестиционного фонда East Capital, сотрудничество с которым продолжалось более 10 лет. Об этом говорится в сообщении банка.



Банк проведёт обратный выкуп 9.91% акций у иностранного миноритария.



East Capital вошёл в состав акционеров Локо-Банка в 2006 году.



В связи с окончанием инвестиционного цикла East Capital принял решение продать свою долю в банке.



Локо-Банк продолжает реализацию ранее утверждённой стратегии развития и переход к цифровой модели, сосредоточенной на дистанционном обслуживании клиентов. В среднесрочной перспективе банк планирует перейти в формат ИТ-компании, сформировав спектр продуктов, доступных в цифровых каналах.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"