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01/03/2019
15:39

Локо-Банк выходит из состава акционеров международного инвестиционного фонда East Capital

Локо-Банк выходит из состава акционеров международного инвестиционного фонда East Capital, сотрудничество с которым продолжалось более 10 лет. Об этом говорится в сообщении банка.

Банк проведёт обратный выкуп 9.91% акций у иностранного миноритария.

East Capital вошёл в состав акционеров Локо-Банка в 2006 году.

В связи с окончанием инвестиционного цикла East Capital принял решение продать свою долю в банке.

Локо-Банк продолжает реализацию ранее утверждённой стратегии развития и переход к цифровой модели, сосредоточенной на дистанционном обслуживании клиентов. В среднесрочной перспективе банк планирует перейти в формат ИТ-компании, сформировав спектр продуктов, доступных в цифровых каналах.


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