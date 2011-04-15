Кабмин установил требования к соискателю лицензии на автобусные перевозки

Правительство РФ установило лицензионные требования к соискателю лицензии на осуществление перевозок автобусами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Определён список документов, представляемых соискателем лицензии в лицензирующий орган, лицензионные требования к лицензиату, которые он обязан выполнять при осуществлении перевозок, порядок лицензирования, критерии отнесения деятельности лицензиатов к категории риска и периодичность проведения плановых проверок в зависимости от категории риска.





"AK&M" от 01.03.2019