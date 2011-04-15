ВЭБ.РФ выходит из совместного с МИСиС проекта блокчейн-коммуны

ВЭБ.РФ перестал участвовать в работе российской блокчейн-коммуны, рассказал источник газеты "Коммерсантъ" на рынке блокчейн-технологий и подтвердил собеседник, близкий к госкорпорации.



"Прогнозируемых результатов блокчейн-коммуна не достигла. В рамках оптимизации деятельности банка было принято решение прекратить финансирование", пояснил один из источников. По его словам, процесс выхода госкорпорации из проекта начался ещё осенью, сейчас он практически завершён, а большинство сотрудников блокчейн-коммуны уволены.



Блокчейн-коммуна (центр блокчейн-компетенций и цифровой трансформации) была запущена в декабре 2017 года как первый в стране "центр по внедрению блокчейн-технологий в сфере государственного управления". Проект реализовывал ВЭБ.РФ совместно с НИТУ МИСиС. Центр занимался внедрением блокчейна, например, в процесс регистрации договоров долевого участия в строительстве или в управление данными пенсионных счетов негосударственных пенсионных фондов, следует из информации на его сайте. Там также говорится, что на территории коммуны располагались "представительства и офисы свыше 20 компаний, среди которых Ethereum, Bitfury, Waves, E&Y, PwC". С декабря 2018 года сайт блокчейн-коммуны не обновлялся.







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