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01/03/2019
16:54

Суд первой инстанции поддержал ФАС в деле о сговоре московских больниц с участниками картеля

Арбитражный суд Москвы признал законность решения Комиссии ФАС о сговоре между тремя московскими больницами: Городской клинической больницей имени В.В. Виноградова, Городской клинической больницей N 67 им. Л.А. Ворохобова, Городской клинической больницей N 68 с ООО "Фарм-Проект" и ООО "Веста Фарм". Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

ФАС установила, что заказчики направляли первые части заявок на участие в аукционах сотрудникам компаний-участников картеля, которые прописывали формулировки для отклонения заявок компаний, не являющихся участниками соглашения. Эти формулировки дословно включались заказчиком в протокол рассмотрения первых частей заявок. Все рассмотренные торги завершились с минимальным снижением начальных максимальных цен контрактов при создании видимости конкуренции со стороны участников картеля.

Общая сумма начальных максимальных цен контрактов в рассмотренных комиссией ФАС аукционах составила более 644 млн руб.


"AK&M" от 01.03.2019
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