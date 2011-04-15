Московская Биржа расширяет возможности рынка РЕПО с ЦК

Московская Биржа с 4 марта 2019 года предоставит участникам денежного рынка возможность заключать сделки РЕПО с центральным контрагентом (ЦК) с расчётами в китайских юанях сроком overnight. В настоящее время участникам доступны расчёты по операциям РЕПО с ЦК в рублях, долларах и евро. Об этом говорится в сообщении биржи.



Кроме того, участники торгов получат возможность заключать сделки РЕПО с ЦК с облигациями федерального займа (ОФЗ) в безадресном режиме на срок один и три месяца. На сегодня максимальный срок заключения сделок РЕПО с ЦК с ОФЗ в безадресном режиме - одна неделя.



Расширение линейки инструментов послужит стимулом дальнейшего развития рынка РЕПО с ЦК и повышения его ликвидности.



Денежный рынок является одним из наиболее динамично развивающихся рынков Московской Биржи, на котором проводятся депозитные аукционы и операции РЕПО, включая РЕПО с центральным контрагентом (ЦК) и РЕПО с клиринговыми сертификатами участия (КСУ), РЕПО с Банком России, междилерское РЕПО и РЕПО с системой управления обеспечением в НРД.



Совокупный объём торгов на денежном рынке Московской Биржи за 2018 год достиг 364.2 трлн руб., среднедневной объём операций - 1.5 трлн руб. В настоящее время РЕПО с ЦК, включая РЕПО с КСУ, является основным сегментом российского денежного рынка, ежедневные объёмы торгов на котором превышают 1 трлн руб.



"AK&M" от 01.03.2019