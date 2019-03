Нафтогаз получил от Газпрома $2.1 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.



Год назад Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с ПАО "Газпром". Суд подтвердил нарушение Газпромом обязательств по объемам транзита газа и присудил Нафтогазу компенсацию в размере $4.63 млрд. Из этой суммы $2.1 млрд были зачтены арбитрами в качестве оплаты за полученный Нафтогазом в 2014-2015 годах, но неоплаченный из-за отсутствия согласованной цены газ. Этот газ был тогда же реализован в Украине, за него получены деньги и уплачены налоги.



Соответственно, остаток долга Газпрома по решению арбитров составляет $2.56 млрд плюс проценты за время неисполнения судебного решения. Это решение стало завершающим в четырехлетнем арбитражном процессе между двумя компаниями по контрактам на поставку и транзит газа. В случае проигрыша Нафтогаза в этих арбитражных спорах, убытки могли бы составить до $94.7 млрд.



Отказавшись выполнять решение арбитров, Газпром инициировал обжалование в апелляционном суде округа Свеа. Слушания по существу и решение апелляционного суда ожидаются в 2020 году.



Согласно международному праву обжалование решения международного арбитража не приостанавливает автоматически исполнения этого решения до завершения рассмотрения апелляции. Приостановить исполнение решения международного арбитража на территории определенной страны может национальный суд после рассмотрения соответствующего обращения должника. Так, Газпром просил апелляционный суд округа Свеа приостановить процесс выполнения решения международного арбитража. Апелляционный суд сначала удовлетворил просьбу Газпрома, не заслушав вторую сторону, однако после обращения Нафтогаза изменил своё решение и приостановка исполнения решения была отменена.



Нафтогаз начал процесс исполнения решения арбитража путем принудительного взыскания долга Газпрома в нескольких юрисдикциях - Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно - и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах.



Предпосылкой для таких процессов является выявление активов, принадлежащих непосредственно Газпрому, и обращение в суд соответствующей страны с целью принудительного взыскания этих активов. При этом Нафтогаз просит суд в качестве обеспечения иска сразу заморозить эти активы, чтобы Газпром не мог их вывести из этой страны.



Там, где Нафтогазу удалось обнаружить активы Газпрома, - в Нидерландах и Великобритании, - суды по обращению Нафтогаза эти активы заморозили. В Великобритании Газпром взял на себя обязательство перед судом не выводить эти активы. Сейчас суды в этих странах решают, когда можно будет приступить к принудительному взысканию долга Газпрома путем продажи этих активов. Кроме того, продолжается поиск активов Газпрома в других юрисдикциях.



В течение года, прошедшего после решения Стокгольмского арбитража, Газпром пытался препятствовать выполнению судебного решения, даже ценой значительных финансовых и репутационных потерь.



В то же время представители Газпрома прибегали к шантажу Нафтогаза, требуя, чтобы компания добровольно отказалась от победы в арбитраже, отмечает украинская компания.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 01.03.2019