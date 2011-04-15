Россия и Кипр создадут рабочую группу по финансовым рынкам

На XI сессии Российско-Кипрской Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству под председательством замминистра экономического развития России Ильи Торосова и министра финансов Республики Кипр Хариса Георгиадиса стороны договорились о создании Межправительственной рабочей группы. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



Основной задачей рабочей группы станет сближение стандартов регулирования финансового рынка. В их числе - разработка финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и разъяснение данных стандартов российским и кипрским компаниям. Рабочая группа выступит независимой площадкой по рассмотрению и разрешению спорных вопросов компаний. Участниками комиссии станут представители национальных банков и правительств обеих стран.



Кроме того, в ходе заседания комиссии обсудили широкий спектр вопросов двустороннего экономического сотрудничества и основные направления взаимной кооперации в таких сферах как финансы, туризм, транспорт, энергетика, здравоохранение, инновации. Отдельно Илья Торосов отметил значительный потенциал в наращивании связей между малыми и средними компаниями, специализирующимися, в том числе, в сфере высоких технологий.



"AK&M" от 01.03.2019