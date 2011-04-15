Дайджест газеты "Ведомости" от 4 марта 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 4 марта 2019 года.





КАК МЭРИЯ МОСКВЫ СЛЕДИТ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЯМИ ГОРОЖАН

УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ МОБИЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ПРОДАЮТ ЕЙ ЭТИ ДАННЫЕ



Московские чиновники знают, где живут и работают, как добираются до работы, куда и когда ездят на дачу москвичи с точностью до 500 м и нескольких минут. За миллионы рублей они покупают геоаналитику у операторов связи - данные о перемещении горожан по движению их сим-карт. Ориентируясь на данные операторов, Москва меняет городские транспорт и инфраструктуру.



Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы закупает геоаналитику с 2015 г., судя по данным на сайте госзакупок, и потратил на нее 516 млн руб. из московского бюджета, в том числе 101,8 млн руб. в 2018 г. Посредником между ДИТом и операторами выступает Аналитический центр при Правительстве, говорится в материалах закупки и подтверждает представитель центра.





НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР ПРИНЕС НЕФТЯНИКАМ 55 МЛРД РУБЛЕЙ УБЫТКОВ С НАЧАЛА ГОДА



ОНИ ПРОСЯТ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПОСТАВКУ ТОПЛИВА НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК





Налоговый маневр с начала года принес нефтяникам 55 млрд руб. убытков, подсчитала Vygon Consulting, из-за того что они поставили топливо не на внешний, а на внутренний рынок. На совещании 7 марта с куратором отрасли вице-премьером Дмитрием Козаком нефтяные компании попросят исправить ситуацию, чтобы уменьшить потери, рассказали "Ведомостям" два чиновника и сотрудник нефтяной компании: изменить способ, которым рассчитывается компенсация из бюджета поставок топлива на внутренний рынок.





АФК "СИСТЕМА" ПРИОБРЕЛА ДОЛЮ В ПРОИЗВОДИТЕЛЕ "ЕССЕНТУКОВ"

ПРОЕКТ В КОРПОРАЦИИ КУРИРУЕТ РОДСТВЕННИК АЛЕКСАНДРА ХЛОПОНИНА



Структура АФК "Система" приобрела 33,3% долей в компании "Аква инвест" у Егора Логинова, сообщил "Ведомостям" инвестиционный директор корпорации Никита Шашкин и подтвердил Логинов.





"ПОЧТА РОССИИ" УВЕЛИЧИТ МАРШРУТНУЮ СЕТЬ И ЧАСТОТУ ПОЛЕТОВ В КИТАЙ

БОЛЕЕ 90% МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОСЫЛОК В РОССИЮ ПРИХОДИТ ИЗ ЭТОЙ СТРАНЫ



ФГУП "Почта России" расширит маршрутную сеть грузовых авиаперевозок в Китай - в течение марта грузовые самолеты, принадлежащие национальному почтовому оператору, начнут полеты по маршруту Москва - Нанкин в дополнение к рейсам, совершаемым в Ханчжоу (из Новосибирска и Казани), Чженчжоу (из Новосибирска) и Харбин (из Екатеринбурга), рассказал представитель компании.





У БЫВШЕГО ГЛАВНОГО КОНКУРЕНТА КОСМЕТИЧЕСКИХ МАГАЗИНОВ "МАГНИТА" ПРОБЛЕМЫ



КРЕДИТОРЫ И ПОСТАВЩИКИ СЕТИ "САНГИ СТИЛЬ" ПЫТАЮТСЯ ВЕРНУТЬ СВЫШЕ 4 МЛРД РУБЛЕЙ И ДОБИТЬСЯ ЕЕ БАНКРОТСТВА





С начала 2018 г. к головным компаниям сети магазинов косметики и бытовой химии "Санги стиль" - "Фирма "Санги стиль" и "Русский стиль - 97" кредиторы и поставщики подали свыше 250 исков. Их общая сумма - более 4 млрд руб., из них Сбербанку ритейлер должен около 1,5 млрд руб., подсчитали "Ведомости" на основе данных картотеки арбитражных судов. Первая фирма управляла розницей, вторая была дистрибутором бытовой химии, предметов гигиены и косметики.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 04.03.2019