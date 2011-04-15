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04/03/2019
10:34

Дайджест газеты "Коммерсант" от 4 марта 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 4 марта 2019 года.

АГРЕГАТОР ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ
ОАО РЖД ПЛАНИРУЕТ ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ НА ПОЕЗДА И АВТОБУСЫ


ОАО РЖД намерено разработать единую платформу для онлайн-продажи билетов, в том числе на автобусы. Продажа автобусных билетов пока тестируется в офлайновых кассах в нескольких регионах. Запуск онлайн-агрегатора может стоить до 100 млн руб. и поможет нарастить долю интернет-продаж на автобусном рынке, годовой оборот которого экспертами оценивается более чем в 300 млрд руб.


СТРАХОВЩИКАМ ПРИГОТОВИЛИ РЕВОЛЮЦИЮ АКТИВОВ
ЦБ НАМЕРЕН РЕГУЛИРОВАТЬ ПОКРЫТИЕ ВСЕХ ИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Банк России объявил о намерении переоценить капитал страховщиков. Регулятор подготовил список активов, которые он будет считать "плохими", и намерен ввести ограничение в 10% на долю одного "хорошего" актива в портфеле страховщика. Кроме того, при оценке активов рынку предстоит учитывать стрессовый макроэкономический сценарий - рост валютных активов на 20%, падение акций на 35%, обвал на рынке недвижимости и проч.- и резервировать средства на такой случай. Рынок ожидаемо не в восторге от предстоящих изменений и опасается, что новая модель оценки активов ударит по самому быстрорастущему сегменту - инвестиционному страхованию жизни.


ОФИЦЕР СБЕЖАЛ ОТ ФАЛЬШИВЫХ КУПЮР ПО ФАЛЬШИВОМУ ПАСПОРТУ
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОТПРАВИТЬСЯ НА ВОЙНУ В СИРИИ, БОЕВИК СБЫВАЛ ПОДДЕЛЬНЫЕ РУБЛИ В ЦЕРКОВНЫХ ЛАВКАХ


"Ъ" стали известны подробности уголовного дела в отношении бывшего офицера ВС РФ Дениса Хисамова, обвиняемого в участии в запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГ). Сейчас господин Хисамов утверждает, что он не имел отношения к ИГ, а в Сирии оказался из-за конфликта с кредиторами. Между тем отъезд Дениса Хисамова в Сирию в 2015 году совпал с возбуждением против него дела о сбыте фальшивых купюр. По версии следствия, Хисамов получал фальшивки от одного из единомышленников - сторонника радикальных религиозных взглядов.


ВАГОНАМ ОТОЛЬЮТСЯ АМЕРИКАНСКИЕ КОЛЕСА
РОССИЙСКИЙ ДЕФИЦИТ ПРЕДЛОЖЕНО ПОКРЫТЬ СПОРНОЙ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ


На фоне растущего дефицита железнодорожных колес американо-китайское СП Xinyang Amsted предлагает начать поставки в РФ литых колес американского образца. Сейчас в России эксплуатируются только цельнокатаные. В Минтрансе отмечают, что в России, в отличие от стран, где разрешены литые колеса, климат слишком суров, а из-за того, что грузовое движение не отделено от пассажирского, применять их опасно.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.

"AK&M" от 04.03.2019
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