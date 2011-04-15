Повтор! В Москве началось администрирование стоянки на "вафельной" разметке на перекрёстке

В Москве с 1 марта 2019 года началось администрирование стоянки на "вафельной" разметке на перекрёстке, сообщил ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Данная мера позволит существенно улучшить движение на особо загруженных перекрёстках - снизить задержки транспорта как городского, так и личного в часы пик на 15-20%. И пассажиры, и автомобилисты смогут быстрей проезжать проблемные участки, что в целом положительно скажется на движении в утренние и вечерние часы и позволит экономить время в пути.



В настоящее время данная разметка нанесена по 103 адресам в Москве, где есть проблема "запирания" перекрёстков. В большинстве случаев на этих перекрёстках не может проехать и городской транспорт, который намного больше по габаритам чем автомобиль и, соответственно, менее маневренный. А наземный транспорт перевозит больше людей, чем тот автомобиль, который нарушив правила, "блокирует" перекрёсток. "Вафельная" разметка позволит предоставить приоритет городским автобусам, в которых передвигаются более 5 млн жителей ежедневно.



Первый перекрёсток, где с сегодняшнего дня нарушители начнут получать штрафы за несоблюдение правил проезда перекрестка, находится в центре - это пересечение Садового кольца и Орликова переулка. Там установлены камеры, а также дорожные знаки "вафельницы". Для того чтобы не получить штраф, водителям необходимо соблюдать Правила дорожного движения, а именно выезжать на перекрёсток (даже при зелёном сигнале светофора) только в том случае, если сможете проехать его без остановки.



Кроме того, для дополнительного информирования водителей информация о начале администрирования данного нарушения была размещена на всех дорожных табло, было роздано более сотни листовок водителям, также было установлено передвижное табло непосредственно перед перекрестком Садового кольца и Орликова переулка.



"И утром и вечером наблюдается одна и та же проблема - некоторые водители игнорируют правила дорожного движения и выезжают на перекресток, хотя машины впереди просто стоят. Таким образом, когда другому направлению загорается зелёный, им просто-напросто некуда ехать, им "заблокировали" движение. Разметка была нанесена больше года назад, поэтому водители уже должны были привыкнуть к ней. Мы рассчитываем, что администрирование этого вида нарушения должно дисциплинировать водителей. Тогда мы сможем избавиться от заторов на особо загруженных направлениях. Наши специалисты будут внимательно следить за каждым перекрестком и качеством администрирования", - отметили в Центре организации дорожного движения Правительства Москвы.



Для создания необходимой доказательной базы в постановлении будут размещаться шесть фотографий нарушения, из которых четыре обзорных снимка самого нарушения с указанием даты и времени нарушения, траектории движения транспортного средства нарушителя и фиксации работы светофора в красном режиме.



"Все оборудование прошло обязательную сертификацию в МВД РФ. Мы уверены, что некорректно выписанных штрафов не будет. С каждым будем отдельно разбираться", - добавили в пресс-службе ЦОДД.



Напомним, за нарушение требований указанного пункта Правил дорожного движения частью 1 статьи 12.13 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1 тыс. руб.



"AK&M" от 04.03.2019