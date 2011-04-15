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04/03/2019
12:02

Ингосстрах в 2018 году предотвратил случаи мошенничества на сумму в 1.76 млрд руб.

В 2018 году Ингосстрах предотвратил 1 964 попытки мошеннических действий, связанных с неправомерным получением денежных выплат. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Деятельность Департамента анализа и защиты информации (ДАиЗИ) позволила компании сохранить денежные средства в объёме 1.76 млрд руб. Большую часть этой суммы - 999 млн руб. (56.6%) - составляют предотвращенные выплаты по убыткам, имеющим признаки страхового мошенничества; остальная сумма приходится на взыскание дебиторской задолженности, урегулирование регрессных претензий и прочее.

За этот период сотрудники ДАиЗИ Ингосстраха направили 171 обращение в органы внутренних дел, по результатам которых возбуждены 109 уголовных дел. Причина подачи заявлений о возбуждении уголовного дела в правоохранительные органы - выявленный и установленный факт мошеннических действий в отношении компании. При этом более половины всех заявлений приходятся на моторное страхование.

За прошедший год предотвращён 221 случай крупных мошенничеств, когда заявленный размер страхового возмещения превышал 600 тыс. руб. В общей сложности в рамках противодействия мошенническим действиям с крупными суммами убытков предотвращены неправомерные выплаты в объеме 595 млн руб.

В 2018 году оставалось значительным количество спорных ситуаций, связанных с просроченными дебиторскими задолженностями и урегулированием регрессных претензий. Зафиксировано 603 подобных случая. Общая сумма взысканий достигла 166 млн руб.

Кроме этого, на протяжении 2018 года продолжались работы по организации розыска транспортных средств, заявленных в угон, по которым клиентам выплачено страховое возмещение. В результате обнаружен 191 ранее похищенный автомобиль.

"Случаи мошенничества по-прежнему чаще всего происходят в автостраховании, поскольку это самый массовый сегмент розничного рынка, - комментирует директор департамента анализа и защиты информации компании "Ингосстрах" Александр Гуляев. - При этом существующие мошеннические схемы постоянно видоизменяются, появляются новые, которые не только наносят ущерб страховым компаниям, но и затрагиваю интересы рядовых граждан. "Ингосстрах" накопил большой опыт противодействия мошенническим действиям на страховом рынке".

По словам А.Гуляева, крупная мошенническая схема была раскрыта в Хабаровске - участники организованной преступной группы Кульпина, Абрамова и прочие занимались инсценировками ДТП "в промышленных масштабах". Основные организаторы группы были осуждены и получили реальные сроки заключения: 10 лет и 6 с половиной лет лишения свободы с содержанием в исправительной трудовой колонии строгого режима, прочие фигуранты отделались условными сроками. Также попытки крупных мошенничеств были предотвращены Ингосстрахом в Иркутске и Екатеринбурге.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 04.03.2019
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