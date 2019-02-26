ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 5 марта в размере 65.7956 руб. против 65.8145 руб. на 2 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



02.03.19 - 65.8145 руб.

01.03.19 - 65.8895 руб.

28.02.19 - 65.7570 руб.

27.02.19 - 65.6182 руб.

26.02.19 - 65.2582 руб.











































































































































































"AK&M" от 04.03.2019