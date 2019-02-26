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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 5 марта в размере 74.7438 руб. против 74.8048 руб. на 2 марта.
Курс евро за последние 5 дней:
02.03.19 - 74.8048 руб.
01.03.19 - 74.9691 руб.
28.02.19 - 74.8249 руб.
27.02.19 - 74.4898 руб.
26.02.19 - 74.0876 руб.
"AK&M" от 04.03.2019