Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 марта

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Банк России установил на 5 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.6096
1 Азербайджанский манат 38.7831
100 Армянских драмов 13.4483
1 Белорусский рубль 30.7384
1 Болгарский лев 38.1645
1 Бразильский реал 17.4302
100 Венгерских форинтов 23.5890
1000 Вон Республики Корея 58.4061
10 Гонконгских долларов 83.8246
1 Датская крона 10.0039
1 Доллар США 65.7956
1 Евро 74.7438
100 Индийских рупий 92.8628
100 Казахстанских тенге 17.4510
1 Канадский доллар 49.4890
100 Киргизских сомов 94.3983
10 Китайских юаней 98.2170
10 Молдавских леев 38.4432
1 Новый туркменский манат 18.8256
10 Норвежских крон 76.5822
1 Польский злотый 17.3434
1 Румынский лей 15.7466
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.7506
1 Сингапурский доллар 48.5899
10 Таджикских сомони 69.7726
1 Турецкая лира 12.2133
10000 Узбекских сумов 78.3496
10 Украинских гривен 24.5242
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.1134
10 Чешских крон 29.1234
10 Шведских крон 70.9020
1 Швейцарский франк 65.7036
10 Южноафриканских рэндов 46.2834
100 Японских иен 58.7907
"AK&M" от 04.03.2019