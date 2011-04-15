Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 5 марта

Банк России установил на 5 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.6096

1 Азербайджанский манат 38.7831

100 Армянских драмов 13.4483

1 Белорусский рубль 30.7384

1 Болгарский лев 38.1645

1 Бразильский реал 17.4302

100 Венгерских форинтов 23.5890

1000 Вон Республики Корея 58.4061

10 Гонконгских долларов 83.8246

1 Датская крона 10.0039

1 Доллар США 65.7956

1 Евро 74.7438

100 Индийских рупий 92.8628

100 Казахстанских тенге 17.4510

1 Канадский доллар 49.4890

100 Киргизских сомов 94.3983

10 Китайских юаней 98.2170

10 Молдавских леев 38.4432

1 Новый туркменский манат 18.8256

10 Норвежских крон 76.5822

1 Польский злотый 17.3434

1 Румынский лей 15.7466

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.7506

1 Сингапурский доллар 48.5899

10 Таджикских сомони 69.7726

1 Турецкая лира 12.2133

10000 Узбекских сумов 78.3496

10 Украинских гривен 24.5242

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.1134

10 Чешских крон 29.1234

10 Шведских крон 70.9020

1 Швейцарский франк 65.7036

10 Южноафриканских рэндов 46.2834

100 Японских иен 58.7907

"AK&M" от 04.03.2019