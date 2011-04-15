ВТБ предоставил холдингу Renaissance кредит на 10.2 млрд руб. для финансирования девелоперских проектов

Банк ВТБ предоставил компании Renaissance Development, входящей в строительный холдинг Renaissance, финансирование в размере 10.2 млрд руб. сроком на семь лет для строительства многофункционального комплекса Neva Towers на территории ММДЦ "Москва-Сити" и развития новых девелоперских проектов. Об этом говорится в сообщении ВТБ.



Холдинг "Ренейссанс" ведёт свою деятельность в качестве генподрядчика и инвестора в 23 странах мира. Основными направлениями деятельности холдинга являются проектирование и строительство, в том числе предприятий тяжелой промышленности, объектов энергетики и здравоохранения, девелопмент.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.





"AK&M" от 04.03.2019