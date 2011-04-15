Банк России на 5 марта понизил курс евро к рублю более чем на 6 копеек до 74.7438 руб., курс доллара США - почти на 2 копейки до 65.8145 руб.

Банк России на 5 марта понизил официальный курс евро к рублю более чем на 6 копеек до 74.7438 руб. с 74.8048 руб., курс доллара США - почти на 2 копейки до 65.7956 руб. с 65.8145 руб. 2 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 5 марта уменьшилась почти на 4 копейки (-0.05%) до 69.8223 руб. с 69.8602 руб. 2 марта.







"AK&M" от 04.03.2019