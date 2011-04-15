Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейки, говорится в сообщении банка.



Ставки снижены по всем новым кредитным картам без предварительно одобренного предложения: на 2 процентных пункта до 25.9% годовых - по картам уровня Classic и Gold; на 2 п. п. до 23.9% - для премиальных кредитных карт.



Остальные параметры продуктов остаются без изменения - всем клиентам предоставляется бесплатная услуга полнофункционального мобильного банка с СМС-информированием обо всех операциях по карте, а по картам уровня Classic и Gold есть возможность оформления с бесплатным первым годом обслуживания.



За 2018 год портфель кредитов по картам Сбербанка вырос на 15%, число клиентов превысило 18 млн человек.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.





"AK&M" от 04.03.2019