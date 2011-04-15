Промпроизводство сыров в 2018 году выросло на 2.5% до 472.6 тыс. т

Объём промышленного производства сыров в 2018 году увеличился на 2.5% по сравнению с 2017 годом и составил 472.6 тыс. т. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.



Рост наблюдается также и в отношении сырных продуктов: их производство выросло на 5.3% до 193.5 тыс. т.



Положительная тенденция продолжилась и в текущем году. Так, объем промышленного производства сыра в январе составил 37.2 тыс. т, что на 5.4% больше, чем годом ранее. При этом, по экспертной оценке, по итогам 2019 года производство сыров и сырных продуктов может увеличиться на 3-5% и составить 685-700 тыс. т.



Наращивание объемов производства сыра создает предпосылки для развития его экспорта. По предварительным данным, в прошлом году Россия поставила 24.8 тыс. т этой продукции на сумму $68.3 млн - это порядка 28% экспорта всей молочной продукции в 2018 году. Основными рынками сбыта на текущий момент являются страны СНГ: Казахстан, Беларусь, Украина, Киргизия и Азербайджан.



В дальнейшем планируется расширять поставки и в страны дальнего зарубежья, в частности, в Китай. В конце прошлого года КНР уже открыл свой рынок для 10 сельхозпроизводителей молочной продукции, а в феврале этого года на согласование китайской стороне был направлены дополнительные предложения.





"AK&M" от 04.03.2019