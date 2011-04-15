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04/03/2019
14:25

"Почта России" расширяет маршрутную сеть грузовых самолётов на территории КНР

"Почта России" расширяет маршрутную сеть грузовых самолётов на территории КНР. Об этом говорится в сообщении предприятия.

В течение месяца грузовые самолёты "Почты России" ТУ-204-100С начнут полеты в город Нанкин в дополнение к рейсам, совершаемым в Ханчжоу, Чжэнчжоу и Харбин.

В 2018 году самолёты "Почты России" "Пётр I" и "Екатерина II" еженедельно совершали от двух до пяти рейсов в города Китайской Народной Республики. Частота перелетов варьируется в зависимости от динамики поступающего в Россию потока товаров, заказанных гражданами на китайских маркетплейсах и достигает максимума в пиковый предновогодний период.

Регулярные авиационные маршруты позволяют ускорить доставку растущих объёмов отправлений из Китая, на долю которого приходится более 90% от общего числа поступающих в Россию международных посылок. Сегодня перелёты совершаются по таким маршрутам, как Ханчжоу - Новосибирск, Ханчжоу - Казань, Харбин - Екатеринбург, Чжэнчжоу - Новосибирск.

Выбор маршрутов и городов назначения определяется, исходя из географии расположения мест международного обмена на территории Китая. Здесь, в свою очередь, агрегируются товары из онлайн-магазинов, предназначенные для отправки в Россию. Харбин позволяет охватить северные провинции Китая, Чжэнчжоу и Нанкин - центральные, а Ханчжоу - южные регионы КНР и Гонконг. Средняя частота полётов в Китай может увеличиться после запуска дочерней компании Почты России.

ФГУП "Почта России" (ИНН 7724261610) - сеть федеральной почтовой связи, включающая 87 филиалов, 41.901 тыс. отделений почтовой связи. Компания оказывает почтовые, финансовые, инфокоммуникационные и прочие услуги в городах и сельских населённых пунктах по всей России. "Почта России" была основана в 2002 году и объединила организации федеральной почтовой связи. Уставный капитал компании составляет 83.254 млн руб.



"AK&M" от 04.03.2019
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