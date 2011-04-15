АЛРОСА вложит в строительство нового аэропорта в Мирном 10.4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Общий объём инвестиций в строительство нового аэропортового комплекса "Мирный" оценивается в 21.8 млрд руб. Финансирование проекта будет осуществляется из бюджетных и внебюджетных источников. По 10.4 млрд руб. планируется выделить из бюджетов ПАО АК "АЛРОСА" и Российской Федерации, ещё 1 млрд руб. - из бюджета ФГУП "Госкорпорация по ОрВД РФ". Новая современная воздушная гавань появится в Мирном в 2022 году.



Открытый конкурс на разработку проекта нового аэропорта в Мирном был проведен в начале прошлого года. Его победителем стал государственный институт "Ленаэропроект". К настоящему времени проектная документация готова и изучается участниками инвестиционного проекта. Окончательная стоимость работ будет определена после получения заключения ФАУ "Главгосэкспертиза России". Их финансирование, как ожидается, начнется уже в IV квартале текущего года.



За счет средств компании, кроме разработки самого проекта, планируется возвести объекты аэропортовой инфраструктуры (8.1 млрд руб.), инженерные сети (1.4 млрд руб.) и подъездную автодорогу (0.6 млрд руб.). Средства федерального бюджета будут направлены на строительство объектов аэродромной инфраструктуры.



Строительные работы запланированы на 2020-2022 годы. Организацией строительства аэропорта займется специально учрежденное 100% дочернее общество АЛРОСА - ООО "Аэропорт "Мирный", а строительством федеральной части проекта -ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)".



Новый аэропортовый комплекс будет расположен в трех километрах к северо-востоку от действующего аэропорта. Предусматривается строительство искусственной взлетно-посадочной полосы 2860 х 44 метра, оборудованной по требованиям II категории ИКАО, перрона на 18 мест стоянок воздушных судов разных классов, системы рулежных дорожек, аэровокзального комплекса проходной способностью 300 пассажиров в час (150 пассажиров на прилет и 150 пассажиров на вылет), топливо-заправочного комплекса мощностью 1500 тонн хранения авиа ГСМ, грузового терминала, аварийно-спасательной станции и других объектов служебно-технической территории аэропорта.



Также проектом предусмотрено строительство качественно новой наземной инфраструктуры для базовой авиакомпании - "Авиакомпания "АЛРОСА", эксплуатирующей воздушные суда на магистральных и местных авиалиниях и обеспечивающей устойчивое круглогодичное авиасообщение как с крупными федеральными и региональными центрами, так и с труднодоступными территориями внутри Республики Саха (Якутия).



Аэропорт города Мирный внесен в перечень аэродромов национальной опорной аэродромной сети РФ. Как сообщалось ранее, изначально решение о реконструкции аэропорта в Мирном было принято руководством АК "АЛРОСА" еще в 2004 году. В 2010?2011 годах был разработан проект строительства новой искусственной взлетно-посадочной полосы и наземной инфраструктуры аэропорта, а в 2012 году начались строительные работы. Однако спустя два года из-за отсутствия финансирования они приостановились, недостроенная ИВПП была законсервирована. В январе 2018 году компания возобновила работу над проектом, обратившись с инициативой проработки вопроса софинансирования строительства нового аэропорта в Правительство РФ и Минтранс.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 33% до 82.5 млрд руб. с 61.9 млрд руб. годом ранее на фоне роста EBITDA. Выручка выросла на 11% до 238.3 млрд руб. с 214.5 млрд руб. на фоне роста индекса цен и средних цен реализации алмазов, а также улучшения структуры продаж, несмотря на 9% снижение продаж в каратах. Показатель EBITDA вырос на 29% до 129.1 млрд руб. со 100 млрд руб. благодаря росту выручки и незначительному снижению производственных затрат. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 7 процентных пунктов до 54%. Свободный денежный поток (СДП) вырос на 38% за счёт роста прибыльности на фоне увеличения инвестиций на 2.4 млрд руб., а также высвобождения средств из оборотного капитала за счет роста продаж из запасов.



"AK&M" от 04.03.2019