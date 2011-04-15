ЦБ будет информировать банки только об отказниках, совершивших высокорисковые операции

Банк России внёс изменения в порядок информирования кредитных организаций о случаях отказа от проведения операции, заключения договора банковского счёта или его расторжения. Об этом говорится в указании регулятора.



Механизм информационного обмена, в рамках которого Банк России направляет кредитным организациям сведения об отказах, действует на постоянной основе с середины 2017 года. В настоящее время в базу данных включаются сведения обо всех отказах, осуществляемых банками в соответствии с антиотмывочным законодательством.



Указание предусматривает, что объём направляемой информации будет определяться регулятором по согласованию с Росфинмониторингом в зависимости от уровня риска совершения клиентами операций в целях легализации доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.



"До банков будут доводиться сведения только о клиентах, совершивших высокорисковые операции. Это позволит повысить эффективность механизма информационного обмена, сократить количество отказов по формальным основаниям и будет способствовать более конструктивному взаимодействию кредитных организаций и их клиентов", – считает зампредседателя Банка России Дмитрий Скобелкин.



"AK&M" от 04.03.2019