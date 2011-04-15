Счётная палата выявила финансовые нарушения в Центральной базовой таможне на 1 млрд руб.

Счётная палата проверила работу Центральной базовой таможни в 2016-2018 годах и установила финансовые нарушения на сумму более 1 млрд руб., в том числе нашла признаки злоупотреблений при заключении контрактов на 106 млн руб. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.



Так, ЦБТ завышала стоимость проектно-сметной документации по капитальному ремонту объектов таможенной службы. Стоимость работ по одному административному зданию в Москве выросла на 27.2 млн руб. за счёт покупки дорогостоящих предметов интерьера и гоночных автосимуляторов (игровых кресел).



Отдельного внимания заслуживает контракт стоимостью 1.18 руб., заключенный с ООО "Киберинжиниринг". За эту сумму компания осуществляет строительный контроль, а также ряд других работ, в том числе подготовку проектной документации, которая уже была сделана. При этом Киберинжиниринг ранее не был подрядчиком. Регистрацию юридического лица компания прошла всего за 18 дней до объявления конкурса. "Настораживает сам факт проведения такого конкурса, хотя все процедуры были соблюдены. И как эта компания может осуществлять за 1 рубль должный контроль" - подчеркнул аудитор Сергей Штогрин.



Не меньше вопросов вызывают сделки ЦБТ по аренде помещений для своего автотранспорта: на одно машиноместо арендовалась площадь в полтора раза больше установленной Минэкономразвития планки в 22.3 кв. м. "Ежегодно ЦБТ излишне арендовала 2.3 тыс. кв.м. В результате перерасход бюджетных средств составил более 79 млн руб.", - сообщил С.Штогрин.



В 2019 году ЦБТ исправила данное нарушение.

Проверка также выявила неэффективное использование федерального имущества. Так, 9 лет подряд ЦБТ закупала в "резерв" имущество (например: компьютерную и прочую офисную технику, УКВ-радиостанции) для обеспечения деятельности таможенных органов. То есть, закупки шли на случай возможной необходимости. За 2008-2016 годы на складах ЦБТ скопилось таких невостребованных материальных ценностей на 21.1 млн руб.. За время хранения закупленное имущество устарело и утратило свои технические характеристики. В итоге ЦБТ приняла решение о его продаже. При этом по итогам предпродажной оценки стоимость имущества оказалась значительно ниже закупочной: в 2016 г. она составила всего 7.3% от его балансовой цены, в 2017 году - 13%, в 2018 году - 35.6%.



"Реализация федерального имущества по возможно заниженной оценочной стоимости может свидетельствовать о недополучении доходов федерального бюджета в указанном периоде", - отметил С.Штогрин.



"AK&M" от 04.03.2019