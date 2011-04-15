Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о налоговом вычете только за лекарства из перечня ЖНВЛП

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Налоговый кодекс, предлагающий для получения социального налогового вычета применять список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) вместо используемого в настоящее время списка лекарственных препаратов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Список ЖНВЛП содержит аналоги лекарственных препаратов как в отношении фармакотерапевтических групп препаратов, так и по терапевтическому действию и медицинским показаниям в отношении абсолютного большинства не совпадающих с ним позиций списка, который в настоящее время используется для социального налогового вычета. Это позволит обеспечить преемственность проводимой терапии на стационарном и амбулаторном этапах оказания медицинской помощи, расширить возможности налогоплательщиков по частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов и повысить доступность лекарств из списка ЖНВЛП, подчеркивает кабинет министров.



Действующей редакцией статьи 219 Налогового кодекса предусмотрено право налогоплательщика на получение социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных лечащим врачом ему, его супругу (супруге), родителям, детям в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет и приобретаемых налогоплательщиком в налоговом периоде за счёт собственных средств.



В настоящее время для целей этой статьи Налогового кодекса постановлением Правительства от 19 марта 2001 года N 201 утверждён список лекарственных средств, назначенных лечащим врачом налогоплательщику и приобретённых им за счёт собственных средств, размер стоимости которых учитывается при определении суммы социального налогового вычета. В связи с тем, что этот список не пересматривался с 2007 года, в нём не представлены современные высокоэффективные лекарственные препараты.



В действующую редакцию списка включены более 100 позиций лекарственных препаратов, не входящих в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в связи с чем на них не распространяется государственное регулирование цен, что создаёт риски неконтролируемых расходов бюджетов соответствующих уровней, подчёркивает кабинет министров.



У ряда позиций истекли сроки государственной регистрации, а часть их фактически не представлена на российском фармацевтическом рынке.





"AK&M" от 04.03.2019