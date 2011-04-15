ВымпелКом консолидировал 100% контроль над RURU

ПАО "ВымпелКом" (бренд Билайн) сообщило о завершении сделки по приобретению пакета акций, дающих 100% контроль над АО "Национальная сервисная компания" (владелец платёжного сервиса RURU). Об этом говорится в сообщении оператора.



Платёжный сервис RURU позволяет осуществлять дистанционные платежи в пользу различных торгово-сервисных предприятий на основе технологий мобильной и электронной коммерции, электронных денег и банковских карт, и других современных технологий.



ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. С 2009 года входит в международную группу Veon Ltd.



Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.







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