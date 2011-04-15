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04/03/2019
17:25

"Яндекс.Такси" будет показывать клиентам больше информации о водителях

"Яндекс.Такси" будет показывать клиентам больше информации о водителях. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Программа начинает показывать в приложении карточки с подробной информацией о водителях. Информация о водителе была в приложении и раньше - его имя, номер телефона и другие данные можно было найти в "Деталях поездки". "Как только по вашему заказу будет назначена машина, на экране появится фотография водителя. Нажмите на неё - и увидите его рейтинг, количество поездок в сервисе и комплименты, которые пассажиры чаще всего ему оставляют: за интересный разговор, вежливость, плавное вождение или приятную музыку", - сообщила компания.


"AK&M" от 04.03.2019
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