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04/03/2019
18:06

Сбербанк выдал кредит на 890 млн руб. Кронштадтской архитектурно-инвестиционной фирме для приобретения транспортно-логистического комплекса в Новой Москве

Сбербанк реализовал первые сделки в рамках новой программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса Минэкономразвития. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Сбербанк заключил первую инвестиционную сделку на 890 млн руб. с ООО "Кронштадтская архитектурно-инвестиционная фирма". Средства, выданные по льготной ставке 8.5%, пойдут на приобретение логистического центра площадью 28 тыс. кв. м в Новомосковском административном округе. Проект направлен на развитие транспортно-логистического комплекса Новой Москвы за счёт повышения эффективности имеющихся и строительства новых складских площадей класса "А+".

Сбербанк также заключил кредитный договор на 30 млн руб. с ООО "Лунское Море" (ГК РОМИЛ). Основной деятельностью компании "Лунское Море" является переработка и упаковка икры и морепродуктов. Полученные в рамках Программы кредитные средства будут направлены на пополнение оборотных средств, для расчётов с поставщиками и закупку сырья. Благодаря льготной процентной ставке компания оптимизирует расходы по обслуживанию кредита, что позволит направить дополнительные средства на развитие бизнеса.

Соглашение об участии в программе заключено Сбербанком и Минэкономразвития РФ 27 февраля 2019 года. Процентная ставка для заёмщиков в рамках Программы составляет 8.5%. Дополнительные комиссии и сборы отсутствуют.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



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