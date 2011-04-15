Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО за 2018 год выросла на 47.8% до 619.2 млрд руб.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", по МСФО в 2018 году составила 619.2 млрд руб., что на 47.8% больше по сравнению с 2017 годом - 418.8 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Рост чистой прибыли сдерживался увеличением износа и амортизации по причине запуска новых производственных мощностей.



Выручка от реализации выросла на 35.4% и составила 8.036 трлн руб. Основное положительное влияние на динамику выручки оказали увеличение цен на углеводороды, ослабление рубля, рост объемов трейдинга нефтью, а также увеличение объёмов реализации газа. Рост выручки сдерживался снижением объёмов оптовых продаж нефтепродуктов за рубежом в результате увеличения объёмов розничной реализации на внутреннем рынке и снижения объёмов международного трейдинга.



Показатель EBITDA вырос до 1.115 трлн руб., что на 34.1% больше по сравнению с 2017 годом. Положительное влияние на динамику EBITDA оказали увеличение доли высоко-маржинальных объемов в структуре добычи нефти, рост добычи газа в Узбекистане, рост добычи нефти в России во втором полугодии 2018 года, снижение удельных расходов на добычу в России, а также увеличение объемов реализации через премиальные каналы сбыта. Помимо вышеуказанных факторов росту EBITDA способствовали увеличение цен на углеводороды и ослабление рубля к доллару США.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", за 9 месяцев 2018 года по МСФО выросла на 54.3% до 460.1 млрд руб. с 298.3 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации выросла на 40.2% и составила 5.993 трлн руб. с 4.274 трлн руб. Показатель EBITDA увеличился до 836.5 млрд руб., что на 37.6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - 607.8 млрд руб.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ", за III квартал 2018 года по МСФО выросла на 9.8% до 183.8 млрд руб. со 167.3 млрд руб. во II квартале Выручка составила 2.306 трлн руб., увеличившись на 12.2% по сравнению с предыдущим кварталом - 2.056 трлн руб. Показатель EBITDA составил 321.8 млрд руб., увеличившись на 9%.





"AK&M" от 04.03.2019