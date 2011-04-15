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04/03/2019
17:46

Кабмин внёс в Госдуму законопроект о доплатах неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении в Госдуму законопроекта "О внесении изменений в статью 121 Федерального закона "О государственной социальной помощи"". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Законопроект исключает из подсчёта общей суммы материального обеспечения пенсионера суммы текущей индексации (корректировки) размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Федерации.

Получателям социальной доплаты к пенсии всегда будет обеспечиваться выплата сумм индексаций сверх установленного в субъекте Федерации прожиточного минимума, подчеркивает кабинет министров.

Предусматривается также осуществление доплаты с 1 января 2019 года сумм, которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учётом их индексаций, проведённых в 2019 году.

Увеличение выплат коснётся около 4 миллионов пенсионеров. У получателей страховых пенсий по старости, имеющих право на федеральную социальную доплату к пенсии, увеличение выплат составит в среднем 511 руб. в месяц, а у имеющих право на региональную социальную доплату - 876 руб., говорится в сообщении пресс-службы Правительства.

Действующая редакция статьи 121 закона "О государственной социальной помощи" устанавливает социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера с учётом этой доплаты достигала величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" в субъекте Федерации. Такая социальная доплата может быть как федеральной, так и региональной.

Суммы пенсии и ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан включаются в подсчёт общей суммы материального обеспечения пенсионера при определении размера социальной доплаты к пенсии.

"AK&M" от 04.03.2019
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