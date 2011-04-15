Слияние Deutsche Bank и Commerzbank получило политическую поддержку

Объединение Deutsche Bank и Commerzbank получило поддержку в политических кругах Германии. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Министр финансов Олаф Шольц и его заместитель Йорг Кукис провели несколько встреч, в ходе которых обсуждалась вероятность создания "национального банковского лидера", который будет полезен для поддержки экспортно ориентированной экономики Германии.



Сообщается, что в политических кругах Германии считают слияние двух банков, которые в последнее время испытывали проблемы, целесообразным для их укрепления - путём очистки от слабых активов и консолидации прибыльных активов и операций.









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