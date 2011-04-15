Оборот общественного питания в РФ в январе вырос на 4.9% до 120.3 млрд руб.

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Оборот общественного питания в РФ в январе 2019 года вырос на 4.9% до 120.3 млрд руб. в годовом исчислении. Об этом свидетельствует доклад Росстата.
Напомним, оборот общественного питания в РФ в 2018 году увеличился на 3.7% до 1.52 трлн руб.
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