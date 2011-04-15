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05/03/2019
09:40

Дайджест газеты "Ведомости" от 5 марта 2019 года


Анонсы газеты "Ведомости" от 5 марта 2019 года.


"ВКУСВИЛЛ" ЗАКЛЮЧИТ ОДНУ ИЗ КРУПНЕЙШИХ СДЕЛОК ГОДА НА РЫНКЕ СКЛАДОВ

СЕТЬ АРЕНДУЕТ БОЛЕЕ 100 000 КВ. М НА СЕВЕРЕ ПОДМОСКОВЬЯ

Ритейлер "Вкусвилл" ведёт переговоры с PNK Group об аренде 104 000 кв. м в логистическом комплексе "PNK парк Вешки", рассказали "Ведомостям" два человека, близких к разным сторонам потенциальной сделки. Об этом также знают три консультанта, работавших с компаниями. Они уточняют, что сначала "Вкусвилл" арендует около 80 000 кв. м в этом объекте, но у него будет возможность увеличить площади ещё на 24 000 кв. м. Сделка совершается по схеме build-to-suit, т. е. PNK Group построит объект под нужны "Вкусвилла". На сайте PNK Group сказано, что сейчас в "PNK парк Вешки" запланировано строительство как раз чуть более 80 000 кв. м.


Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".
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"AK&M" от 05.03.2019
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