Дайджест газеты "Коммерсант" от 5 марта 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 5 марта 2019 года.



ГОСПОДДЕРЖКА КРОЕТСЯ В ДЕТАЛЯХ

АВТОКОНЦЕРНЫ СМОГУТ ВЫБИРАТЬ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ



Автоконцерны все-таки не заставят в обязательном порядке производить в РФ ключевые элементы машин, как предлагал Минпромторг. Минэкономики при поддержке вице-премьера Дмитрия Козака предложило дать автопрому выбор, какие именно компоненты производить в РФ. Такой подход, по данным "Ъ", в целом поддержал даже Минпромторг, хотя в отрасли опасаются - при такой схеме производить сложные узлы и заниматься НИОКР никто не будет.





КЛИК-ДРАЙВ

ALIEXPRESS НАЧНЕТ ПРОДАВАТЬ В РОССИИ АВТОМОБИЛИ



Китайская торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей. Первым партнером станет китайский бренд Chery, в дальнейшем маркетплейс планирует расширять перечень автопроизводителей. Запуск нового направления может подстегнуть общие продажи AliExpress, но вряд ли площадка сразу станет весомым конкурентом для автодилеров, считают эксперты.





ИЗ ДЕЛА СКР ВЫКАТЫВАЮТ WRANGLER

БРИТАНСКОЕ ПРАВОСУДИЕ УСОМНИЛОСЬ В РУССКОЙ ВЗЯТКЕ В ВИДЕ ДЖИПА



Как стало известно "Ъ", в громком уголовном деле о коррупции в Следственном комитете России (СКР), обвиняемыми по которому проходят экс-начальник главного управления комитета Михаил Максименко, два генерала и еще один полковник, произошел скандал. Защита установила, что инкриминируемый полковнику Максименко в качестве одной из взяток джип Wrangler стоимостью 2,6 млн руб. на самом деле стал "неликвидом" после крайне неудачного тюнинга, произведенного в России. Его владелец - бизнесмен и предполагаемый взяткодатель Дмитрий Смычковский - пытался избавиться от машины, снижая цену до тех пор, пока джип не стал вещдоком по делу.





ПОКУПАТЕЛЕЙ БУДУТ ЗНАТЬ В ЛИЦО

ТОРГЦЕНТРЫ ОЦИФРУЮТ ПОСЕТИТЕЛЬСКИЙ ПОТОК



Watcom Group, специализирующаяся на анализе посетительских потоков в торгцентрах и магазинах, готовится вывести на этот рынок технологию распознавания лиц. Ее партнером станет создатель алгоритма FindFace компания NtechLab. Технология позволит торговым площадкам, в частности, получать сведения о возрасте, поле, поведении и эмоциях покупателей.





НЕПРОСТОЕ АППАРАТНОЕ РЕШЕНИЕ

КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКЕ ДЛЯ ЛОМБАРДОВ НЕ ХВАТАЕТ СОГЛАСОВАНИЙ



Федеральная налоговая служба (ФНС) выступила за обязательное применение всеми ломбардами контрольно-кассовой техники (ККТ). Хотя ранее Минфин указывал, что ККТ необходима лишь для целевых займов, налоговики дали свою трактовку закона 192-ФЗ, устанавливающего это требование. В ломбардах готовы применять кассы в предложенной ФНС конфигурации, но лишь после разъяснений ЦБ, который от них уклоняется.





ПОРТ ПО ПРОСЬБАМ ТРУДЯЩИХСЯ

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР ПЫТАЕТСЯ ВОСКРЕСИТЬ ПРОЕКТ ПЕЧЕНГИ



Тянущийся со времен СССР проект создания порта Печенга в Мурманской области получил неожиданную поддержку. О его реализации попросил президента РФ Владимира Путина председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Он рассчитывает, что к проекту проявят интерес "крупнейшие китайские госкорпорации".





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"AK&M" от 05.03.2019