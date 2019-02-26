ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 5 марта, в размере 74.7438 руб. против 74.8048 руб. на 2 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



02.03.19 - 74.8048 руб.

01.03.19 - 74.9691 руб.

28.02.19 - 74.8249 руб.

27.02.19 - 74.4898 руб.

26.02.19 - 74.0876 руб.









"AK&M" от 05.03.2019