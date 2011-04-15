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05/03/2019
10:15

Поводов для роста волатильности в рубле пока по-прежнему не хватает

Последние пять торговых сессий пара доллар/рубль держится в диапазоне 65.50-66 руб./долл. Поводов для роста волатильности в рубле по-прежнему не хватает. Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) последние несколько недель проводит в диапазоне 1630-1660 пунктов, и подобные нейтральные настроения наблюдаются практически во всей группе валют EM. Об этом говорится в комментарии главного аналитика Отдела экономического и отраслевого анализа Департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаила Поддубского.

Из отдельных историй можно выделить вчерашнее решение президента США Д.Трампа продлить санкции к РФ, введенные в 2014 году из-за ситуации на Украине и подписание президентом РФ В.Путиным указа "О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности". Данные новости могут оказать значительное влияние на динамику рубля и российских активов (с точки зрения российско-американских отношений гораздо большим риском мы считаем возможность в скором времени рассмотрения в Сенате США законопроекта DASKA Act).

Сегодня Минфин РФ должен объявить объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила на ближайший месяц. За счет некоторого роста нефтяных котировок объем покупок, вероятно, немного увеличится (с учетом отложенных покупок ЦБ месячный объем, по нашей оценке, может составить около $4.8-5 млрд), но сезонно сильный счет текущих операций по-прежнему с большим запасом перекрывает данные операции. Таким образом, больших рисков от роста объема покупок валюты в рамках бюджетного правила в ближайший месяц аналитик не видит.




"AK&M" от 05.03.2019
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